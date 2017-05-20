台電線路施工 新北、桃園部份地區27日停水
2017-05-20 22:34
〔即時新聞／綜合報導〕台灣自來水公司表示，受到台電線路施工停電影響，從27日上午8時起至28日上午6時止，新北市鶯歌區和樹林區將全區停水，新北市板橋區、泰山區、新莊區、三峽區、桃園市八德區、龜山區部分停水，時間長達22小時。
全區停水：
新北市鶯歌區、樹林區。
部分區域停水：
新北市新莊區合鳳里、祥鳳里、雙鳳里、丹鳳里【壽山路、青山路一段、天祥街、雙鳳路、鳳山街、新北大道七段（雙號）120~856號、新北大道七段（單號）219~403號等為高地區】新莊區新樹路334號以後（雙號側），新樹路609號以後（單號側），樹新路（全部）環河路691號以後（含單，雙號）。國泰里、營盤里、福營里、富民里、富國里、裕民里、龍鳳里、龍福里、建安里、建福里、後港里、後德里、四維里、八德里、成德里、南港里、萬安里、龍安里。
新北市泰山區：山腳里、福泰里、福興里、楓樹里、同榮里、同興里、全興里、義學里、義仁里、明志里、泰友里、新明里、貴子里、貴賢里、貴和里。
新北市三峽區：溪南里、溪北里、溪東里、成福里、竹崙里、安坑里、龍學里、龍恩里，含北大重劃區。
新北市板橋區溪崑地區：溪洲里、溪福里、崑崙里、成和里、溪北里、堂春里。
桃園市八德區大仁里、大明里、大安里及大發里部分地區：後庄街、桃鶯路2-146號、鶯桃路1-143號、鶯鳴一巷、福德一、二、三街、華安街、興隆街2巷至22巷。
桃園市龜山區山頂里部分地區：龜山區台北監獄、宏德新村。迴龍地區（萬壽路1段、龍祥街、龍泉街、龍新街、龍江街、龍興街、自由街、龍華街、龍鳳街、宏慶街）。
台水公司提醒用戶，節約用水並儲水備用；另外設置9處臨時供水站供民眾使用。
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