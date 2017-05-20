高捷戀旅 城市愛情微電影創意賽今頒獎

2017-05-20 14:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕520我愛你﹗高捷戀旅、城市愛情微電影創意賽特別選在今天、5月20日頒獎，為整個活動添加濃濃情意，後續將透過網路傳播視頻，以影片放送高雄各戀愛景點。

得獎作品，微電影由「阿土伯、我叫林雅茹」奪冠，銀獎為「嬲日子、在水一方」、銅獎「百元製作、紅線」﹔原創音樂金、銀獎分別由「聲命線、旅行」、「夢翔管、戀想曲」榮獲。

高捷戀旅、城市愛情微電影創意競賽由高雄捷運公司、國立中山大學共同舉辦，並獲中鋼集團教育基金會、聯邦銀行、亞洲唱片及Toii公司等單位贊助﹔今年是第五屆，吸引近百件作品參與，還有來自加拿大、馬來西亞的團隊。

高捷說明，本次競賽結合時下微電影拍攝趨勢、及高捷品牌高捷戀旅，邀請參賽者拍攝屬於高雄及捷運的愛情故事，扭轉城市及大眾運輸既定印象。

此外，高捷與中山大學特別邀請強大評審團，包含知名導演林世勇、鄧皓元，微電影協會秘書長賴麗雪、音樂創作家董基鑑、Artie老師等專業影視人士，共同決選優勝團隊。

高捷表示，網路平台一直是高捷最重視的行銷環節之一，高捷連五年辦理微電影賽，累計量產超過450部影片於網路上流傳，未來還將持續為城市奉獻，相關作品可上高捷youtube頻道（krtc channel）及活動官網觀賞。