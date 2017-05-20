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慶端午 板橋500人逗陣包肉粽

2017-05-20  13:03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區公所今（20）日舉辦新北慶端午枋橋包粽做愛心活動，市長朱立倫及地方民代也到場參與，約500多人齊聚包粽子，場面壯觀，除了自家吃，還將分送給板橋區120個里的弱勢家庭，一起歡度端午節。

包粽活動在街內五里市民活動中心，除了各級民意代表出席，還有阿公阿嬤、年輕夫妻，小朋友都來學「綁肉粽」的技巧，現場相當熱鬧。

朱立倫說，自己從小跟著阿嬤、媽媽「綁肉粽」，只要注意餡及米不要放太多，繩子綁緊，包出扎實飽滿的粽子，一點都不困難，他連包兩顆粽子，還邊跟一旁的阿公阿嬤話家常；他說，今天每人預計包10顆，5顆留給家人及自己吃，5顆則是為弱勢家庭準備，是很有意義的活動。

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  • 板橋區公所今（20）日舉辦新北慶端午枋橋包粽做愛心活動，約500多人參與，場面壯觀。（記者何玉華攝）

    板橋區公所今（20）日舉辦新北慶端午枋橋包粽做愛心活動，約500多人參與，場面壯觀。（記者何玉華攝）

  • 板橋舉辦包粽子活動，地方首長、民代不分藍綠都踴躍參與。（記者何玉華攝）

    板橋舉辦包粽子活動，地方首長、民代不分藍綠都踴躍參與。（記者何玉華攝）

  • 板橋舉辦包粽子活動，地方首長、民代不分藍綠都踴躍參與。（記者何玉華攝）

    板橋舉辦包粽子活動，地方首長、民代不分藍綠都踴躍參與。（記者何玉華攝）

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