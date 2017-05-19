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《房思琪的初戀樂園》驚現盜版書 出版社PO文破解

作家林奕含的遺作小說《房思琪的初戀樂園》引發社會高度關注，但出版該書的游擊文化指出，近期網路上竟出現許多盜版的《房思琪》。圖為將「倖存」誤寫成「幸存」的盜版書。（圖擷自游擊文化臉書）

2017-05-19  23:28

〔即時新聞／綜合報導〕26歲新銳女作家林奕含的遺作小說《房思琪的初戀樂園》（下簡寫為《房思琪》）引發社會高度關注，書店更一度賣到斷貨，但出版該書的游擊文化今晚間在臉書指出，近期接獲不少讀者反映，網路上出現許多賣家在販售盜版的《房思琪》。

游擊文化今晚在臉書指出，近期在網路購物平台如蝦皮拍賣、露天拍賣、奇摩拍賣、淘寶網等出現販售盜版《房思琪》的賣家，游擊文化為此PO出相關盜版書照片，並一一指出瑕疵的地方，像是盜版書的書腰將「倖存」誤寫成「幸存」，使用的作者照片也與正版書不同，盜版書的作者簡介印在書腰而非書衣上等。

游擊文化強調，只要讀者有購買需求，都會持續加印書籍供貨，民眾不必因為擔心斷貨而購買盜版書。游擊文化也呼籲民眾，避免向進貨來源不明的賣家購買書籍，若有發現販賣盜版書籍的賣場連結，也歡迎留言告知，他們將請對方盡速將盜版商品下架。

相關連結請見：

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相關關鍵字： 出版社 房思琪 房思琪的初戀樂園 林奕含 游擊文化 盜版 盜版書 缺貨
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標題：《房思琪的初戀樂園》驚現盜版書 出版社PO文破解


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