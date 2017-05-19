國中會考加油 他們穿越「龍門」求金榜題名
2017-05-19 19:58
〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考明後兩天登場，今日下午考場開放考生查看，台中市西區居仁國中由學弟妹組隊持自製祝福標語，用加油歡呼聲在校門夾道歡送國三生上考場；南屯區大墩國中則是讓考生穿越「龍門」後，再請導師逐一替學生蓋金榜題名章，讓國三生帶著信心上考場。
國中會考明天起登場，考場自今日下午3點開放考生查看，居仁國中每年均會在國三生集體步出校門看考場前，再一次進行師生祝福，由國二學生自製加油打氣標語，搭配樂隊演奏，鼓勵考生上考場。
今日不少國二班級學生製作學生最愛的「5A++」及作文6級分的標語，讓國三生看見好彩頭，還有老師也等在夾道歡送的行列裡，跟學生擊掌加油打氣，有國三生說，這麼多人看著他們上考場，好像不努力不行。
大墩國中則是由各班導師帶領國三生前進考場查看試場，出發前校方在校門口設「龍門」，讓考生逐一穿越「龍門」，再由導師各自在學生手上蓋「金榜題名」章，鼓勵學生把累積多時的實力發揮出來。
今日下午考場開放時間正好逢下雨，歡送考生的隊伍也喊出「遇水則發」吉祥語，獻上最多的祝福。
國中會考首日將舉行社會、數學、國文及寫作測驗等4科，居仁國中教務主任詹逸州提醒考生，這兩天天候不穩，務必提早出門，以免遇雨加塞車影響考試；另考生會緊張是正常的，可攜帶自己筆記或參考書，考試前以熟悉的資料溫書，另開考下筆前，可以試著深呼吸或自我催眠可以發揮實力等，有助降低緊張感。
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