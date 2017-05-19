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大道公《孝親日》 明為「俺娘」按摩洗腳報母恩

2017-05-19  21:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為弘揚大道公孝親行道，同時營造在地安老的樂齡社區，海尾朝皇宮與社大台江分校，結合推拿等班級師生策辦第10屆大道公《孝親日》，明天晚上由大道公薩克斯風、手語班、親子肚皮舞等班級師生在大道公孝親日音樂會表演，大家一起重回廟口為「俺娘」按摩洗腳，謝謝母親養育之恩。

社大台江分校表示，台灣邁入老化社會，如何在地安老，十分重要，大廟興學10週年，長年以來以發展社區、發展學習、發展生命為願景，營在地安老的社區支持體系，以一村一廟一學堂，創造在地終身學習環境。

因此，台江分校除了與美善社福基金會合作，在朝皇宮設置保生健康促進中心之外，每年結合母親節，以及在地公私部門，共同策辦大道公《孝親日》，邀請師生以廟口音樂會方式，推拿班同學為長者按摩，同時啟發社會參與精神。

社大台江分校指出，值此台灣邁入高齡社會，營造廟口成為在地安老的社區學習與關懷中心，非常重要，今年大道公《孝親日》，包括美善社福基金會、安南區公所、社區發展協會共同參與，歡迎民眾一起來朝皇宮廟口欣賞表演，同時帶「俺娘」來大廟向大道公祈福，祝福母親們平安健康久久。

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  • 海尾朝皇宮與社大台江分校合辦《孝親日》，發揮孝道精神，並鼓勵學員社區終身學習與社會參與。（記者洪瑞琴翻攝）

    海尾朝皇宮與社大台江分校合辦《孝親日》，發揮孝道精神，並鼓勵學員社區終身學習與社會參與。（記者洪瑞琴翻攝）

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