台東大學「2017小小創客美學藝術營隊」開始報名
2017-05-19 17:25
［記者黃明堂／台東報導］台東大學將在暑假舉辦「2017小小創客美學藝術營隊」，邀請業界講師，為國中、小的學生規劃結合美學、工藝、動畫課程，並準備了新穎有趣的教具，帶領小朋友體驗3D立體文創創造。
總共有4個梯次，每梯次為期3天，招生對象為國小3年級至國中9年級學生，每梯次30個名額，詳細訊息及線上預約報名請上台東大學產推處推廣教育中心招生公告。網址: http://coce.nttu.edu.tw/files/11-1034-1717.php?Lang=zh-tw
東大產學營運暨推廣教育處處長謝昆霖表示，透過「手作創客」課程的訓練，能培養孩子用雙眼觀察、發現問題及解決問題的能力；且能思考怎樣的線條，能成功讓物件立體且穩固。另外，小藉由動畫，將想像以影片呈現，去思考空間內人、事、物的分配，建立小朋友的邏輯概念。
第1天教3D概念，讓小朋友人手一枝3D列印筆，畫出屬於自己的玩具、公仔；第2天體驗木工創作，使用奧地利進口鋸床、鑽床、磨床等迷你工具機，具備安全不傷手專利，讓小朋友能盡情專注在手作木工；第3天則帶小朋友到電腦教室，分析動畫製作過程，並使用簡單易上手的3D動畫軟體，讓小朋友拍攝屬於自己劇本的3D動畫。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 父母臨終託付／照顧30年…兄當街砍斷精障妹頭
- 《神力女超人》能與《黑暗騎士》並列？影評盛讚是「DC最佳電影」
- 司法部任命特檢 川普無權開除
- 國民黨：兩岸急凍 台灣人民錢包也受凍
- 毒犯作偽證「畫唬爛」 檢起訴建請加重其刑
- 強國兩童樹下燒螞蟻 引爆化糞池被灼傷
- 輪胎倉庫大火 埔鹽國小被迫停課
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 清境高空步道 即起受理網路訂票
- 蘋果新機拉貨 華通下半年旺
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- 彰縣抽驗端節食品 1鹼粽含硼砂
- 總統實現多項施政承諾 投縣黨部按讚
- 國賓戲院縱火犯抓到了！竟說「為了好玩」
- 老了只能進養老院…柯佳嬿提婚姻平權哽咽了
- 羅馬女網賽》第一場最難打 辛然配逆轉晉8強
- 爸爸都死2次了…宅男女神衰遇軟飯王 為了面子錢照借
- 他們鬆了一口氣！司改國是會議近尾聲
- 《北市》有線電視15萬戶未數位化 7月起斷訊
- 談兩岸政策 吳敦義：如到北京會講一中各表
- SBL》璞園老戰友助陣 陳子威要政大球員學做人
- 自由廣場》法官何必怕滑鼠
- 《奇幻大自然》4
- 國民黨：要求日產作為賠償 國民黨非單一個案
- 國民黨主席選舉明登場 北市議員號召力挺吳敦義
- 不起訴處分書寄到家 男在外養「小三」曝光
- 大餅拇指傷疤 找「陶鎔大帝」畫押
- 瓦城推新品牌 時時香RICE BAR
- 中國戰機東海攔截美核偵察機 美軍痛批：外行
- NBA》明年砸大錢網羅喬治？ 湖人有信心
- 又見黑心產品！ 12噸「過期鮑魚」貼新標再售
- 見歐洲議會團 蔡總統：台灣是國際可以信賴的夥伴
- 國民黨團三擋「人團法」草案付委 綠委痛批護航婦聯會
- 中職》劉時豪傷癒歸隊 胡金龍右小腿拉傷下二軍
- 毒品犯藏匿中國避責 偷渡返台自首被判刑
- 小甜甜分手張峰奇3年 自嘲像狗
- 「男友視角照」外流 納豆有新歡？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台東大學「2017小小創客美學藝術營隊」開始報名
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分