台東大學「2017小小創客美學藝術營隊」開始報名

2017-05-19 17:25

［記者黃明堂／台東報導］台東大學將在暑假舉辦「2017小小創客美學藝術營隊」，邀請業界講師，為國中、小的學生規劃結合美學、工藝、動畫課程，並準備了新穎有趣的教具，帶領小朋友體驗3D立體文創創造。

總共有4個梯次，每梯次為期3天，招生對象為國小3年級至國中9年級學生，每梯次30個名額，詳細訊息及線上預約報名請上台東大學產推處推廣教育中心招生公告。網址: http://coce.nttu.edu.tw/files/11-1034-1717.php?Lang=zh-tw

東大產學營運暨推廣教育處處長謝昆霖表示，透過「手作創客」課程的訓練，能培養孩子用雙眼觀察、發現問題及解決問題的能力；且能思考怎樣的線條，能成功讓物件立體且穩固。另外，小藉由動畫，將想像以影片呈現，去思考空間內人、事、物的分配，建立小朋友的邏輯概念。

第1天教3D概念，讓小朋友人手一枝3D列印筆，畫出屬於自己的玩具、公仔；第2天體驗木工創作，使用奧地利進口鋸床、鑽床、磨床等迷你工具機，具備安全不傷手專利，讓小朋友能盡情專注在手作木工；第3天則帶小朋友到電腦教室，分析動畫製作過程，並使用簡單易上手的3D動畫軟體，讓小朋友拍攝屬於自己劇本的3D動畫。