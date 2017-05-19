香皂送到用不完... 議員諷彰化快變「香皂大縣」
〔記者張聰秋／彰化報導〕拿到縣府送的香皂已經多到不知道放哪裡？彰化縣議員劉惠娟和劉淑芳今質詢指出，2年多來，縣府一再送香皂當縣政宣導品，送到「滿四嫁」（ 台語「滿地」），民眾收到香皂也多到用不完，不知道要放那裡？她們說，香皂做那麼多、送那麼多，社會觀感不佳，同樣的東西送一大堆，容易讓外界做不當聯想，實在不好。
議會今開定期會，劉惠娟拿出海報和一堆香皂質詢縣長魏明谷和行政處長詹娟娟，劉惠娟說，送禮要送到人家的心坎？，送香皂讓人家清潔使用，多了就會讓收到香皂的人覺得「怎麼又是香皂？」會給人感覺嫌「髒」，讓人不把彰化跟「髒」化聯想一塊都很難！
劉惠娟表示，香皂有化學添加物，會污染土壤和海洋之虞，更令人不解的是，縣府送的民眾的縣政宣導品，每盒裡有3塊香皂，香皂外盒包裝標示成份和品名，有寫中文的「國語版」，也有寫英文版，讓人看得霧煞煞。
劉惠娟指出，魏明谷上任後就拿香皂當宣導品，而他2年多來，究竟有那些局處室有做香皂，做的數量、送出多少、花了多少錢？
對此，行政處長詹娟娟表示，除了行政處外，縣府很多局處室都有做，但以行政處做最多，今年行政處採購253萬元經費，1盒縣政宣導品裡面有3塊香皂，每盒約19.5元，而香皂是在地廠商製作，出貨前都有通過檢驗，品質沒問題。
縣議員劉淑芳指出，香皂縣政宣導品的外盒包裝，印製多項縣府政策文宣，其中，疼子333的社福政策也在其中，可是該社福政策早已納入排富條款，跟文宣內容不符，不是人人都能領到，縣政宣導文宣品的內容不對，很草率。
劉淑芳表示，「肥皂滿四嫁」，彰化縣快變成「肥皂大縣了！」她建議縣府縣政宣導品應該要多樣性變化，不要都是同一單項，容易引起不當連結和想像，社會觀感很差。
對此，社會處長黃淑娟說，疼子333的香皂宣導品是很早以前做的，現在已經沒做了。
魏明谷強烈反駁指出，宣導品送香皂，有人還反過頭來說送的太寒酸，之前想過送環保筷丶指甲刀丶手電筒等日常用品，但這些小東西的外包裝，都不太適合再印製政令宣導品的字樣，而肥皀是消耗品，每個人洗澡時都會用到，過去送環保袋丶襪子已經很多了，現在送肥皂其實也是鼓勵大家拿到香皂後可再轉送給別人。
魏明谷說，縣府會再要求廠商改進香皂成份的標示，原則上希望宣導品是生活日用品，盥洗用的清潔用品會納入思考。
但不少民衆指出，之前在野批評執政者送環保袋、送詩袋送過頭，現在換自己執政就改送香皂，香皂也送到民眾用不完。
有民眾直言，肥皂水是家庭污水的重要來源之一，彰化縣河川遭污染，家庭污水也是禍源，縣府送那麼多香皂給縣民用，間接也會變成河川殺手。
還有民眾說，彰化縣口口聲聲說要做好環保、推動綠色能源的生活環境，卻又一再送有污染河川之虞的肥皂給縣民使用，前後矛盾的作為，也會讓民眾搖頭。
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標題：香皂送到用不完... 議員諷彰化快變「香皂大縣」
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