義峰高中畢業展 戀戀南洋秀青春

2017-05-19 13:51

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣義峰高中今天以「戀戀南洋秀」為主題，舉行畢業展，透過美食、走秀、歌舞等動靜態形式，展現學生國際視野，也透過熱情南國文化，展現學生青春活力。

學生們穿著南洋風格衣服熱舞，拉開畢業展序幕，餐飲科學生烹製13道南洋美食宴，由觀光科學生演出精彩上菜秀；時尚造型科縫製南洋傳統服飾、多媒體動畫科設計互動式影音APP秀、應用外語科創作南洋特色繪本有聲書，洋溢著熱情南洋風情。

校長王安順表示，學生在籌備過程中，了解南洋國家婚禮、文化習俗、飲食、服飾文化，藉此開拓國際視野，累積進軍南亞的競爭力，希望能夠順利在職場找到最好的位置與未來。