共同守護乘客安全，華航、林口長庚簽署「空中醫療合作備忘錄」
［記者鄭淑婷／桃園報導］中華航空董事長何煖軒與林口長庚醫院院長鄭明輝，今天在桃園市長鄭文燦見證下，簽署「空中醫療合作備忘錄」，成為台灣第一家與醫學中心合作，進行機上醫療支援的航空公司，華航表示，「空中愛心醫療專案」籌備多時，在桃園市府團隊的促成下，邀請林口長庚醫院醫師加入，以自願、非強迫性的方式，同意登錄專業背景資訊，搭機時可讓空服員掌握機上是否有醫師，在飛航途中如遇有乘客發生醫療需求，可迅速聯繫班機上的醫師提供協助。
何煖軒表示，他自己經常搭乘飛機往來各地，曾在飛機上碰過好幾起旅客不適狀況，空服員為了要尋找機上是否有醫師，往往要連續廣播至少3次，希望可以透過「制度化」的方式，讓空服員能更快找到醫師，因此與林口長庚開啟合作的契機，簽約後許多細節都還要談，未來不排除也將設在新加坡的「遠距照護」連線改到林口長庚，空服員可以直接透過中文與地面醫師溝通，能更精準地傳達機上乘客的身體狀況。
何煖軒表示，其實許多發生在飛機上的不適，像是突然休克、昏迷等等，可能只是因為趕飛機、未進食所引發的低血糖，如果飛機上剛好有醫師可以立即判斷，給予糖水等等的補充很快就會恢復，如果真的遇到危及生命安全的狀況，班機一定會緊急迫降；華航表示，去年旅客在機上出現不適的約有300多件，真正需要後送醫院的僅有2件。
目前已陸續有醫師提出申請，鄭明輝表示，初步以林口長庚院區醫生為主，現有1000位主治醫師、600位住院醫師、60位外籍代訓醫師，另有1000位受過高級急救術的護理師，每年醫師出國演講、擔任客座教授約有800人次，外籍代訓醫師有250人次，未來在飛航途中乘客臨時發生需求，可由空服員直接連絡正好在班機上的醫師提供醫療服務，醫院也可提供華航機組員急救訓練及提供重大病患轉送服務。
至於外界質疑萬一出現醫療糾紛如何處理，鄭明輝表示，醫師是在出於善意的情況下出手救人，不會擔心有這樣的問題出現，飛機上的資源及設備有限，能做的會盡量幫忙做。
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標題：共同守護乘客安全，華航、林口長庚簽署「空中醫療合作備忘錄」
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