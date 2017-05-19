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浪漫台3線 週末來關西、竹東逛文創市集

2017-05-19  11:25

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣政府文化局表示，明天在關西鎮中正路老街、後天在竹東鎮文創藝術村，分別舉辦「職人的日常」、「村落日光」文創市集活動，配合中央浪漫台3線政策，營造台3線沿線鄉鎮好吃好玩又有文化味的小確幸。

文化局長張宜真說，關西鎮中正路老街是全國最短的中正路，不但有100多年歷史，更有熱血青年返鄉創業打造文創小店，短短街區已有10多家頗具深度內涵的的文創店面，明天上午11點至下午5點在當地舉辦的「職人的日常」文創市集，邀請民眾在好吃、好玩又好看的老街裡，欣賞文創達人的精湛手藝。

張宜真也說，後天上午11點至下午5點在竹東火車站旁的文創藝術村，也將舉辦主題為「村落日光」的文創市集，這個保留台鐵老宿舍磚牆打造的藝術村，有濃烈歷史斑駁氛圍，民眾在這個結合文化、藝術、生活的小聚落裡緩步慢行、邊走邊玩，就像是在古早村落小市集裡閒逛，享受難得的假日悠閒時光。

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  • 新竹縣政府文化局後天將在竹東鎮文創藝術村舉辦「村落的日光」文創市集。（圖由新竹縣政府文化局提供）

    新竹縣政府文化局後天將在竹東鎮文創藝術村舉辦「村落的日光」文創市集。（圖由新竹縣政府文化局提供）

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