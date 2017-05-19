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匿名檢舉蝦味先無獎金可領 網友嘆：領了沒命花

2017-05-19  12:15

〔即時新聞／綜合報導〕知名零食「蝦味先」遭檢舉使用逾期原料，廠商裕榮食品被勒令暫時停業。依照相關法令規定，檢舉人可獲得60％獎金，等同最高可領到1.2億。但高市衛生局表示，該名檢舉人選擇匿名，因此沒有辦法發放獎金。

依照《檢舉重大違反食品安全衛生案件獎勵條件》，檢舉人可獲得實收罰鍰的60％作為獎勵，若檢舉對象為攙偽或假冒、逾有效日期、使用違法添加物案件，依食安法第十五條，罰鍰可從6萬元到2億元，代表檢舉人最高可拿到1億2000萬。

綜合媒體報導，高雄市衛生局食品科科長陳建榮指出，該位民眾以匿名方式檢舉，因此無法發放檢舉獎金，認為檢舉人志在揭露食安弊端。

但不少網友表示，「匿名是怕被打吧」、「不匿名可能沒命花」、「誰敢相信政府匿名保護」、「就政府根本不受信任，這種英雄事蹟搞到要匿名。」也有人認為，「還真的1.2億勒，最後重罰2萬，獎金1萬2」、「檢舉獎金這麼高，但罰業者可能才罰一點點，有用嗎」

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  • 蝦味先使用逾期原料，產品全部下架、停產，並勒令業者暫時停業。（資料照，記者張議晨攝）

    蝦味先使用逾期原料，產品全部下架、停產，並勒令業者暫時停業。（資料照，記者張議晨攝）

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