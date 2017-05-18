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高雄第一科大攜手台中銀行 推動有薪實習

2017-05-18  19:45

〔記者蘇福男／燕巢報導〕高雄第一科技大學與台中銀行簽署合作備忘錄，台中銀行提供同學21K有薪實習機會，表現優異實習生，經甄選優先進用為正式職員。

第一科大校長陳振遠表示，該校設有全國首座實習金控中心，軟硬體設備完全以金融業的標準規格打照，尤其近年來全球對FinTech （金融科技）投資正快速攀升，該校財金學院早就因應FinTech 做好轉型準備，包括推動學生必修程式設計，建置財金大數據中心、機器人理財實驗室等。

台中銀行資深副總賈德威表示，金融業正遭受FinTech 衝擊，期望藉由產學合作，校方提供資源培育銀行所需人才，該行提供實習機會，讓學生在實務和理論上得到充分驗證，也希望借重學界提供FinTech 的研究資料與具體作法，讓銀行機構走向金融科技的轉型過程中，減少摸索時間。

第一科大金融系教授王友珊指出，台中銀行提供該校學生有薪實習機會，不限科系、名額，實習月薪比照基本工資21009元，並供應午餐，如擔任分行櫃員另發給津貼。

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  • 高雄第一科大與台中銀行簽署合作備忘錄，台中銀行提供同學21K有薪實習。（高雄第一科大提供）

    高雄第一科大與台中銀行簽署合作備忘錄，台中銀行提供同學21K有薪實習。（高雄第一科大提供）

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