蝦味先等產品 消保官：即日起一年內 消費者可退貨

2017-05-18 19:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對裕榮食品公司遭查獲涉嫌使用違規逾期原料，製造「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「發芽大豆養生粉（紅麴）」等5項產品，高市府消保官傍晚表示，消費者即日起一年內可辦理退貨。

高雄市主任消保官殷茂乾表示，今天與裕榮食品公司溝通退貨退款事宜，業者同意道歉並退貨退款。

殷茂乾說，消費者在2017年5月18日（含）前，購買裕榮食品公司生產的這5項產品及其他產品（即商品有效日期為2018年1月17日前），自即日起一年內，可持原產品包裝或購買憑證（發票、收據或其他消費紀錄擇一），向各通路商店辦理退貨退款。

消費者若因退貨而衍生爭議時，可於上班時間撥打裕榮食品公司服務電話0800731731，或撥打政府消費者服務專線1950。