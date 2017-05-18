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過期正露丸流入市面 22日起偽品2倍退費
2017-05-18 16:48
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三重區中榮貿易公司涉嫌竄改過期藥品「極品正露丸」及「極東正露丸」標籤，重新包裝販售，新北市衛生局今天下午公佈消費者退換貨機制，真品以1:1的比例退費，偽品則用1:2的比例退費，要求廠商最晚明天須公告統一價格和退貨地點，避免發生爭議，5月22日起受理退貨。
新北市衛生局說明，極品和極東正露丸真偽的辨別方式，主要是看瓶身下方是否有批號，真品會印製英文加上數字的批號，偽品則無，供消費者參考。
新北市衛生局食品藥物管理科長劉君豪表示，已命涉及偽藥的嫦娥藥品有限公司及中榮貿易股份有限公司立即回收違規藥品，停止出貨，並請中華民國藥師公會全國聯合會、新北市藥師公會等相關公會及各縣市政府衛生局協助回收下架。
今天衛生局會同主任消保官約詢中榮及嫦娥公司負責人，該公司表示，若消費者購買「極品正露丸」及「極東正露丸」藥品，不限購買時間，憑瓶身皆可退費，並協商各縣市經銷商處理，明定各規格藥品退費統一價格，真品以1︰1比例退費，偽品以1︰2比例退費，退費處理期限106年5月22日起至106年12月31日止，退費專線：02-82876566。
截至今天中午止，衛生局於該中榮公司封存涉及違規藥品共1013箱，並查核轄內藥局及藥商共33家，陳列架上皆無問題藥品。
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