驚！彰縣抽驗端午食材 鹼粽竟驗出硼砂

2017-05-18 16:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕快到端午節了，市場進入肉粽的熱銷期，彰化縣衛生局日前進行縣內粽葉、包粽餡料等食材抽驗，結果驗出14件不合格、不合格率17.7%，而不合格中以餡料酸菜和醃漬竹筍，被檢出漂白劑二氧化硫或防腐劑苯甲酸超量最多，扯的是，國內早已明文禁用的硼砂，有業者竟然還在使用，14件當中有1件鹼粽被驗出硼砂。

衛生局食品衛生科長林毓芬表示，硼砂經胃酸作用會轉變為硼酸，硼酸在人體具累積性，會引起食慾不振、消化不良，造成嘔吐、腹瀉等症狀，民眾如要自己製作鹼粽，可選用合法的食品添加物三偏磷酸鈉取代硼砂，降低粽身與粽葉黏著及改善粽子的粘彈性及咀嚼的口感，不過，要注意使用量需在3g／kg以下（以磷酸鹽計）才合法。

第1波抽驗，衛生局是針對縣內傳統市場、食材批發商、南北雜貨店、生鮮超市、大賣場及粽子製造場所等抽驗，共抽驗粽子、包粽餡料食材，包括菜脯、蝦米、栗子、豬肉、鹹蛋黃、糯米、酸菜、筍乾，共計79件，檢驗防腐劑、黃麴毒素、漂白劑、甜味劑、甲醛、動物用藥及硼砂等項目，檢驗結果14件不合格。

林毓芬說說，不合格的食材，10件醃漬竹筍、3件酸菜產品，都被檢出漂白劑二氧化硫或防腐劑苯甲酸超量，10家來源廠商都在外縣市，衛生局已在第一時間移請來源廠商所轄衛生局辦理，依食品安全衛生管理法第18條規定，可處以3萬元以上，300萬元以下之罰鍰。

至於1件鹼粽檢出硼砂，來自縣內傳統市場攤商，該攤商已停止販售，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處業者6萬元以上、2億元以下的罰鍰。

這回，肉粽的粽葉和主要餡料如香菇、蛋黃、蝦米都安全過關，不過，由於粽子主要原料為糯米，不易消化，而且含油量高，纖維含量不足，1顆肉粽約等於1到2碗飯的熱量。

林毓芬建議民眾，食用肉粽時最好搭配新鮮蔬果，並減少辣椒醬、醬油膏等沾醬的使用。