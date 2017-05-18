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端午連假高鐵再加開6班車 20日開放搶票

2017-05-18  10:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣高鐵今天宣布，將於端午假期疏運期間（5月26日至5月31日），再加開6班次列車（南下4班、北上2班），20日（六）凌晨零時起開放預購

高鐵公司表示，南港轉運站西站已啟用，多家往返基隆、宜蘭地區的客運業者進駐營運，台鐵也配合改點，調整多班次往返花蓮地區的自強號，增停南港站。高鐵公司建議，往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、瑞芳、宜蘭等地的旅客，可就近利用高鐵南港站上下車，節省時間更便利。

端午假期疏運期間，台灣高鐵共加開162班次列車（南下68班、北上94班），6天提供973班次列車的旅運服務。旅客若想了解各車次訂位情形，可到企業網站及車站查詢標準車廂對號座熱銷車次資訊。高鐵也提醒，旅客可預先訂位，並多加利用1萬多家便利商店售票據點、「T Express」的便利服務，提早完成取票，到站時即可直接進站乘車，節省寶貴時間。

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  • 下週端節連假，台灣高鐵今天宣布，將於26日至31日，再加開6班次列車（南下4班、北上2班），20日（六）凌晨零時起開放預購。圖為高鐵台北站。（資料照，記者廖振輝攝）

    下週端節連假，台灣高鐵今天宣布，將於26日至31日，再加開6班次列車（南下4班、北上2班），20日（六）凌晨零時起開放預購。圖為高鐵台北站。（資料照，記者廖振輝攝）

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