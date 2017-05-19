你今天也被勒索罐罐了嗎？比勒索軟體更可怕的「喵索軟體」 各地災情傳出
正當勒索軟體橫掃全球的時候，在推特上卻蔓延起「喵索病毒」的攻擊浪潮。（圖片取自免費圖庫）
〔即時新聞／綜合報導〕最近，會搜尋電腦漏洞，並主動攻擊的勒索軟體（Ransomware）「WannaCry」橫行，只要不幸被感染，電腦中的檔案就會被加密，直到付出天價贖金後才能獲得解密密碼。這個橫掃世界的勒索軟體造成嚴重災情，沒有即時更新舊系統的電腦幾乎受到波及，微軟也被迫為早已停止支援的作業系統，如Windows XP提供緊急更新檔。
然而就算把電腦作業系統更新到最新版、在使用網路時多麼警覺小心，仍然有一種強大的威脅潛伏在我們電腦周圍。這種威脅的攻擊不限於系統，不管是使用Windows、Mac、Linux的電腦系統，或者是使用iOS、Android的裝置，通通有可能受到攻擊。甚至這種攻擊不限於讓使用者無法存取軟體、系統以及重要檔案，還有可能造成裝置物理性的永久破壞。
▲土耳其電視台晨間新聞直播時，受到喵索軟體攻擊。（約從影片1:30秒開始）
這個威脅名為「Nyansomware」（ニャンサムウェア），起始已經不可考，可以知道的是此威脅已經伴隨人類相當長的時間，直到最近才終於被定名為「Nyansomware」。目前並沒有任何具公信力的單位或機構確認其擴散程度，也沒有公認的譯名，中文姑且暫譯為「喵索軟體」。這個喵索軟體沒有任何預防方式，至今也沒有在感染後可以阻止的方法，大部分人都只能等待它肆虐完畢自行離去。在各個社群網站上都有網友回報災情，大量的電腦、智慧型手機以及3C產品都受到攻擊。在推特上許多回報還是以即時貼文的方式更新，顯示這種攻擊至今仍沒有平息的跡象。
災情集中
現在世界似乎都受到喵索軟體的威脅呢。不只讓人沒辦法工作，甚至會物理性的無法使用電腦，破壞力非常高需要多注意。我家也頻繁的受到攻擊，在水附近的攻防也持續著。
今世界中でニャンサムウェアが猛威を振るっているそうですね。— ねこ日誌 （@CoalLayer） 2017年5月17日
仕事が出来なくなるほかにも物理的にPCが動かなくなるなど破壊力が高いので要注意。
ウチにも頻繁にアタックが有りまして、水際の攻防が続いてます。南無三 pic.twitter.com/0aYnS9qthp
感染惹。
感染した。#ニャンサムウェア pic.twitter.com/yniu12QZmI— 國重侑輝（くにしー） （@Yuki_Kunishige） 2017年5月17日
被喵索軟體當作踏板的受害案例。
ニャンサムウェアによる踏み台被害事例です。— Aki （@nekoruri） 2017年5月17日
ご確認ください。 pic.twitter.com/GX8muGHpau
我家的電腦因為受到喵索軟體感染，一直不停地連打「u」跟「q」，真是可怕的病毒。
我が家はニャンサムウェアに感染したせいで「u」と「q」をひたすら連打されています...。怖いウィルスです...。#ニャンサムウェア pic.twitter.com/6zysKisCnu— わさび （@wasabi_1212） 2017年5月17日
被喵索軟體攻擊時，突然覺得早上高級魚板被搶劫的事情不算什麼了。這是我家的暴走兄妹。
ニャンサムウェアにやられた時の事を思えば今朝の高級かまぼこ強奪事件はたいした事ないです。— いやちん （@iya0110） 2017年5月17日
わが家の暴走兄妹 pic.twitter.com/RmKrqStRTs
感染了喵索軟體之後，不只筆電不能用了，連我的水都被喝掉了。
ニャンサムウェアに感染すると、ノートPC使用不可になる上、自分の水が飲まれるという恐ろしい例 pic.twitter.com/axx6oskEFS— 紅蓮のあかじゃけ@FF14チョコボ鯖 （@akajyake） 2017年5月16日
我家的喵索軟體不只擅自發推，還把他們都印下來了。
うちのニャンサムウェアは勝手にツイートしようとした挙句、印刷までしてくる pic.twitter.com/nTU1WUo2e3— さめあんこ＠ぷにけ・けもの95.96???? （@sameanko） 2017年5月17日
喵索軟體連冷氣都會破壞，真是太恐怖了。
ニャンサムウェアはエアコンも破壊するおそれあり pic.twitter.com/SVYlprPaYD— ナナ???????? （@mioumiou46） 2017年5月16日
我家的喵索軟體還會自己開關視窗超危險的。
うちに感染したニャンサムウェアはブラクラ機能付きなので超危険 pic.twitter.com/7otLJJDPxr— くまし （@restrictor_m） 2017年5月16日
至今喵索軟體災情仍然持續中，受害的使用者也正陸續回報。今天你也受到喵索軟體的攻擊了嗎？
假如想感染看看喵索病毒，請以認養代替購買喔！
更多喵索軟體受害者回報→→→ニャンサムウェアに関するツイート
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