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你今天也被勒索罐罐了嗎？比勒索軟體更可怕的「喵索軟體」 各地災情傳出

正當勒索軟體橫掃全球的時候，在推特上卻蔓延起「喵索病毒」的攻擊浪潮。（圖片取自免費圖庫）

2017-05-19  15:10

〔即時新聞／綜合報導〕最近，會搜尋電腦漏洞，並主動攻擊的勒索軟體（Ransomware）「WannaCry」橫行，只要不幸被感染，電腦中的檔案就會被加密，直到付出天價贖金後才能獲得解密密碼。這個橫掃世界的勒索軟體造成嚴重災情，沒有即時更新舊系統的電腦幾乎受到波及，微軟也被迫為早已停止支援的作業系統，如Windows XP提供緊急更新檔。

然而就算把電腦作業系統更新到最新版、在使用網路時多麼警覺小心，仍然有一種強大的威脅潛伏在我們電腦周圍。這種威脅的攻擊不限於系統，不管是使用Windows、Mac、Linux的電腦系統，或者是使用iOS、Android的裝置，通通有可能受到攻擊。甚至這種攻擊不限於讓使用者無法存取軟體、系統以及重要檔案，還有可能造成裝置物理性的永久破壞。

▲土耳其電視台晨間新聞直播時，受到喵索軟體攻擊。（約從影片1:30秒開始）

這個威脅名為「Nyansomware」（ニャンサムウェア），起始已經不可考，可以知道的是此威脅已經伴隨人類相當長的時間，直到最近才終於被定名為「Nyansomware」。目前並沒有任何具公信力的單位或機構確認其擴散程度，也沒有公認的譯名，中文姑且暫譯為「喵索軟體」。這個喵索軟體沒有任何預防方式，至今也沒有在感染後可以阻止的方法，大部分人都只能等待它肆虐完畢自行離去。在各個社群網站上都有網友回報災情，大量的電腦、智慧型手機以及3C產品都受到攻擊。在推特上許多回報還是以即時貼文的方式更新，顯示這種攻擊至今仍沒有平息的跡象。

災情集中

現在世界似乎都受到喵索軟體的威脅呢。不只讓人沒辦法工作，甚至會物理性的無法使用電腦，破壞力非常高需要多注意。我家也頻繁的受到攻擊，在水附近的攻防也持續著。

感染惹。

被喵索軟體當作踏板的受害案例。

我家的電腦因為受到喵索軟體感染，一直不停地連打「u」跟「q」，真是可怕的病毒。

被喵索軟體攻擊時，突然覺得早上高級魚板被搶劫的事情不算什麼了。這是我家的暴走兄妹。

感染了喵索軟體之後，不只筆電不能用了，連我的水都被喝掉了。

我家的喵索軟體不只擅自發推，還把他們都印下來了。

喵索軟體連冷氣都會破壞，真是太恐怖了。

我家的喵索軟體還會自己開關視窗超危險的。

至今喵索軟體災情仍然持續中，受害的使用者也正陸續回報。今天你也受到喵索軟體的攻擊了嗎？

假如想感染看看喵索病毒，請以認養代替購買喔！

更多喵索軟體受害者回報→→→ニャンサムウェアに関するツイート

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相關關鍵字： 勒索軟體 喵索軟體 妨礙工作 家電 網搜 電腦
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