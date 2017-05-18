通靈少女？ 高二女研究「植物有超能力」科展獲獎

2017-05-18 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這比對牛彈琴還困難！國立佳冬高農農場經營科2年級生施依萍，在閱讀外國學者研究時受到測謊儀可測出植物具情感的案例啟發，今年她和電子商務科的同學林慶樺「跨刀合作」，以「發現植物超能力」為題，在全國科展獲評審青睞拿下食品與農業組第2名，同學師長盛讚是她們是「植物版的通靈少女！」。

半世紀前測謊專家克里夫·巴克斯特用測謊儀發現植物有所謂「巴克斯特效應」，進而紀錄到植物具感情、記憶、害怕、思維等能力，這也啟發兩人，不過測謊儀墊基於皮膚電阻變化，但校園內怎可能有這種機器，實驗發想頓時陷入停擺。

實驗最困難處就是難以測量植物內部變化，兩人突發奇想想到「智慧手環」，發揮巧思把智慧手環架在乾淨無傷香草葉面上，以光電透射測量法，把光線在管束中脈動變化轉成電訊號，以類似量血壓的方式測量植物管束內「水勢能」（水壓），突破瓶頸後的成果令人驚豔。

僅澆水前後測量就具統計上顯著差異，帶給兩人十足信心，再研究栽培者血壓的收縮、舒張壓比對其所培養的香草水勢能，發現會隨栽培者心情起伏，也獲得經馴化植物會讀取栽培者情緒狀態的重要證據。「心意相通」下，還教導植物辨別顏色不同，香草除可對有機栽培和慣行栽培的小黃瓜物品以問句辨別，對有農藥者是「完全沒FU」（水勢能無反應）外，連正常肝和肝硬化的圖片都能用問句問出水勢能的顯著差異，相當神奇。

兩人說，想到為培養感情天天向香草「說好話」至少1小時，當時舉動自認「很傻很天真」，但沒想到現在竟能夠驗證生物感應能力，證實部分學者「植物具備5感、甚至15種感知能力」的理論，還獲植物具「害怕、快樂、肯定、否定」等4種表達能力，令她們驚喜萬分。

校方表示，兩人若報名植物科學組，還有更高機會奪冠，全世界至今只有這個研究能證實植物有感覺及辨別能力，這也顛覆以往所謂「植物人」等慣用語；相較「通靈少女」，兩人反而希望未來植物能馴化成新一代「植物寶可夢」，成為人類具療癒及傾訴心事的伙伴，甚至是農場植物的病蟲旱害等的及早預防。