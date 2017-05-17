高雄千歲歌仔戲團員 演給百歲人瑞看

陳簡鑾看歌仔戲。（記者黃旭磊攝）

2017-05-17 20:07

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄65歲以上長者組成「千歲歌仔戲團」，演戲給2名百歲人瑞欣賞，讓爺奶重溫童年於廟會看野台回憶。

高雄大寮區居民王寶華（110歲）及陳簡鑾（1百歲）為在地耆老，10多年沒看歌仔戲，「千歲歌仔戲團」與華山基金會今天安排戲碼，於大寮里活動中心唱劇走台步，兩老目不轉睛，遇到好笑橋段又笑到合不攏嘴，重溫童年於廟會前坐板凳，看野台戲情境。

戲後，志工製作壽桃重5台斤，切小塊端上，提前慶祝端午節。

兩老家屬分享長壽秘訣，陳簡鑾兒子說，媽媽從不忌口，每次只吃2口，一天分2到3次吃，慢慢享受，少量多餐。而王寶華膝下有5女、1男，女兒們常逗爸爸開心，讓王寶華每天笑口常開，兩老常被子女環繞，可能也是長壽原因。

華山基金會表示，6月14日將舉辦「端午 愛老人運動會」，預計邀請近3百名長輩同樂，活動尚欠9成經費，期待民眾贊助。