勒索病毒肆虐 東勢就業服務站電腦也中標

2017-05-17 17:13

〔記者李忠憲、蘇金鳳／台中報導〕世界各國包括台灣面對近日肆虐的勒索（WannaCry）病毒，日前均提出嚴重警訊，並陸續出現電腦資料被鎖定的消息。台中市政府勞工局所屬，位於東勢區公所的東勢就業服務站，其中1台電腦在本月15日也傳出中勒索病毒。

中市勞工局長黃荷婷今天表示，東勢站有2台電腦，屬外網系統，主要是提供民眾媒合工作，中毒只是電腦內資料而非系統，因此勞工局系統並未被入侵，沒有民眾個資及權益受損。

黃荷婷說，東勢站電腦少了市府網內系統防火牆，防毒能力較差，容易中毒，將向市府資訊組爭取，讓外站電腦與市府內網連接，提升防毒能力。

東勢站謝姓就業服務員表示，該台電腦去年換新，使用上都沒問題，當天一早，她上班打開電腦時發現螢幕畫面竟出現與新聞上相同的中毒畫面，她驚覺中了勒索病毒，立刻往上通報，資訊安全人員立刻請她先將網路線拔除，並於今天將電腦硬碟格式化及系統重新安裝完成。

謝姓就業服務員說，局內一直都很注重資訊安全，除隨時公佈相關警訊外，電腦硬碟均有定期備份，因此硬碟內資料均安全保留住。