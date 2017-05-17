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食安把關 議員要求中市府購買農藥檢驗儀

2017-05-17  17:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕食安問題嚴重，台中市議員張雅旻今天要求市府編列預算，為全市135所自辦及公辦民營營養午餐的國中小學，設置「農藥殘留快速檢驗儀」，讓學校擔任第一手的食安防護。

教育局長彭富源表示，會在1個月進行快篩功能、人力訓練及學校需求的評估，再決定是否實施。

張雅旻今天在教育文化業務質詢時表示， 目前中市國中小共310所，其中自辦午餐有92校、公辦民營計43校、外訂團膳計131校，他校供應計44校。

面對食安問題不斷，張雅旻表示，目前台中市唯一設置快速檢驗儀的，只有梧棲中正國小，該檢測儀由農委會農試所專屬技轉授權。

為了解其檢驗效果，她還特地走訪中正國小，實地了解這套設備的操作流程與功能。了解到以「生化法」檢測，其測試時間只要30分鐘。

張雅旻強調，相較於一般「化學法」檢測，需要1至2個星期才能得知結果，而有問題的蔬果，早已被學生吃下肚，「鹽到瓜臭」，這套設備對於農藥檢測具有時效性，將有問題的食材先退回去，對供貨廠商亦有嚇阻作用，達到監控食安的功能。

她指出，快速檢驗儀一台約8萬多，加上耗材共約14萬8千多，有很多老師都很願意學，若教育局同意編列，可交由午餐秘書、營養師及有意願的老師來操作。

她要求市府編列預算，為全市135所自辦及公辦民營營養午餐的國中小學，設置「農藥殘留快速檢驗儀」，讓學校擔任第一手的食安防護，使學童的營養午餐維持衛生安全的狀態。

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  • 食安問題嚴重，中市議員張雅旻（右一）要求市府購買「農藥殘留快速檢驗儀」給學校。（記者蘇金鳳攝）

    食安問題嚴重，中市議員張雅旻（右一）要求市府購買「農藥殘留快速檢驗儀」給學校。（記者蘇金鳳攝）

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