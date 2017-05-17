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全國專題及創意競賽 三民家商「穿金戴銀」

三民家商榮獲全國比賽的第一名、第二名及佳作成績。（記者洪定宏攝）

2017-05-17  16:32

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市立三民家商角逐「全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽」，觀光科與餐飲科合作，以作品「『親』手打造，野餐『剩』宴」擊敗群雄，勇奪第一名的殊榮，另一作品獲得佳作；幼保科則以「種是你核我」的專題，摘下第二名。

校方表示，觀光科與餐飲科合作的「『親』手打造，野餐『剩』宴」作品，將近年蔚為風潮的野餐活動，與剩食結合，舉辦一場多達兩百名親子參加的剩食野餐活動，也就是利用剩食製作野餐餐點，「剩」食頓時化身成為「盛」食，傳達不浪費食物的觀念，落實「食物再利用」。

幼保科的「種是你核我」專題，結合守護校園的兩隻校狗，開發一系列的自然科學文創商品，並運用在幼兒園課程，讓親子、祖孫、同儕進行果核創作。

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  • 幼保科的亞軍作品。（記者洪定宏攝）

    幼保科的亞軍作品。（記者洪定宏攝）

  • 觀光科與餐飲科合作的冠軍作品。（記者洪定宏攝）

    觀光科與餐飲科合作的冠軍作品。（記者洪定宏攝）

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標題：全國專題及創意競賽 三民家商「穿金戴銀」


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