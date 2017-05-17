竹市300億輕軌經費 前市長籲髮夾彎改做鐵路地下化
［記者洪美秀／新竹報導］前新竹市長許明財今天與清大教授周卓煇合辦「300億讓新竹市先行鐵路地下化」記者會，許明財說，新竹市鐵路將市區一分為二，如果能進行鐵路地下化，將有力於進行市區東西的縫合，他強調不是不需要輕軌，而是希望蔡政府政策再髮夾彎一下，將300億元經費變更為鐵路地下化經費。
對此，新竹市府交通處長倪茂榮說，歷任市長對鐵路東西兩邊的交通縫合與發展都做不少努力，鐵路地下化過去市府確實做過評估，但僅地下化4.7公里，卻要耗費250億元經費，且要面臨鐵路地下化周邊民房的拆遷及臨時鐵軌和都市更新、徵收等問題，最重要的是市區交通將進入長達10幾年的黑暗期，中間可能因民房拆遷引起的衝突和問題，恐讓計畫破局。
倪茂榮說，現任市長林智堅所提的大車站跨站平台計畫，只需50億元經費就能進行市區的縫合，這項經費已獲行政院前瞻基礎建設計畫匡列，經過規劃後，5年內就能完成，大車站跨站平台連結1.7公里的平台，從北新竹到西大路，不僅減少工程帶來的交通黑暗期，也不會有民房拆遷或補償等問題，且縫合市區東西落差的效益是一樣的，最重要的可結合新竹輕軌捷運，達到整合公車、火車和輕軌等大眾運具功能，發揮實質效益，遠比鐵路地下化更易完成。
前市長許明財為積極準備參與下屆市長選舉而復出的動作明顯，他強調4月底黨內進行的第2次預選民調結果讓他信心大增，他對市政的關心也從未停過，針對蔡政府所提的前瞻基礎建設經費，他認為既然有300億元的輕軌經費，就應先完成鐵路地下化，他認為只有鐵路地下化，才能讓竹市鐵路兩側長期的落差得以縫合，也才能讓竹市發展改變。
他期許蔡政府能再度發揮政策髮夾彎的思維，將300億元的經費變更改做鐵路地下化經費，並體察民意，了解市民的想法，如此才能讓新竹大發展。
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標題：竹市300億輕軌經費 前市長籲髮夾彎改做鐵路地下化
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