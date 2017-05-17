醫訊》北醫模擬中心啟用 柯：從模擬中學習

台北市長柯文哲17日出席台北醫學大學醫學模擬教育中心落成啟用典禮，主持揭幕啟用儀式，並參觀教育中心設施。（記者方賓照攝）

2017-05-17 12:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今出席台北醫學大學醫學模擬教育中心揭牌啟用活動，並體驗「XVR災難應變」系統平台，以及Surgical Theater虛擬手術系統等。會後受訪時，被問及重新使用葉克膜的心得，柯先是說「曾經...唉！算了」，隨後開玩笑對發問媒體說，「妳再講下去我都想回去當醫生了。」

台北醫學大學醫學模擬教育中心在2016年，通過「醫學模擬教育學會」（Society for Simulation in Healthcare, SSH）評鑑，並成為亞洲首次同時獲得SSH評鑑中「評核與教學/教育」兩大領域認可的訓練中心。北醫率全國之先，引進「XVR災難應變」系統平台，並與北市消防局簽訂合作備忘錄，可模擬8月舉辦的世大運可能發生的重大災害，如火災爆炸、地震天災等

柯文哲今受訪時指出，雖然大家常說「從做中學習」，但有些情境很難遇到，例如八仙塵爆，一生沒有遇到幾次，但在這套模擬情境中可以設定，包含看有幾個人燒傷、燒傷程度等，指揮官也可以事後檢視自己的判斷、調派對不對。

柯表示，從大量傷患的演習、手術技術演練，這都是模擬情境，以後不會從做中學習，而是從模擬中學習，這是新技術。至於是否建議台大醫學院也引進，柯則說這個成本很高，要維持一個中心營運，費用不得了。

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