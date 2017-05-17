國內首爆C肝群聚感染 陳時中：追蹤1200人速驗血
2017-05-17 09:49
〔記者吳亮儀／台北報導〕國內首度發生診所急性病毒性C型肝炎群聚感染事件，衛福部長陳時中今天受訪時表示，目前掌握5名患者，還監測1200名民眾，還要持續跟桃園市衛生局聯絡，部分患者還得去驗血，確認有無感染。
桃園市楊梅區維蓮診所重複使用針具，導致5名患者出現急性病毒性C型肝炎確定案例。陳時中說，桃園市衛生局已帶回維蓮診所去年6月10日到今年5月12日的病歷資料，進行交叉比對，初步統計約有1200人次就診。
陳時中呼籲在這段期間，曾到維蓮診所打過針的民眾，盡速跟桃園市衛生局聯絡並驗血，確定有無感染，有需要就醫的話，衛福部和衛生局都會協助。
陳時中說，要求診所停業3個月，護理師已移送法辦，藥劑生和醫師都移付懲戒，後續看調查情形，有可能也移送法辦。
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