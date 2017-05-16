複製愛河成功經驗 打造後勁溪為高市藍帶新景點
〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府水利局近年來整治後勁溪有成，營造美麗的河岸景觀，其中青埔溝上游是仁大工業區，成為最大污染源，卻因用戶接管工程無法短期建設完成，市府推動青埔溝現地處理工程，在立委劉世芳爭取下，納入行政院前瞻基礎建設計畫，預計今年9月動工，將複製愛河成功經驗，改善後勁溪水質，打造成為高市藍帶新景點。
水利局表示，青埔溝是後勁溪的重要排水，流經人口密集的仁武、楠梓等精華區，沿岸為高度都市化地區，上游是仁大工業區，長期民生污水、事業廢水交雜，成為後勁溪最大污染源，市府推動楠梓污水下水道用戶接管工程，目前用戶接管率近5成，尚無法短期建設完成。
水利局今年辦理「青埔溝水質現地處理工程」，是環保署推動的水質自然淨化生態工程，總經費2億元，將青埔溝中埔橋上游污水，截流至礫間場曝氣槽處理，淨化後水體再排回後勁溪，經劉世芳爭取，納入行政院前瞻基礎建設計畫，目前工程進入細部設計作業，預計將於今年9月施工，預計明年7月底完工。
劉世芳今冒雨偕同環保署水保處副處長劉瑞祥、水利局長蔡長展等人，巡視後勁溪及青埔溝，期許複製愛河成功經驗，於青埔溝設置大型水質現地處理工程，改善後勁溪水質，打造成為高雄市藍帶新景點。
蔡長展表示，施工地點現況是綠地，位於高楠公路、德民路交叉處，緊鄰高雄都會公園，未來將設置地下觀察廊道及教育解說牌，提供民眾了解污水處理流程，地面以草坡形式，開挖生態水池、生態小溪，結合跌瀑景觀設計，展示放流水質淨化成果。
蔡長展指出，配合生態水池高程調整，平時藉由礫間淨化槽放流水，提供地下水補助，降雨時收納區域地表逕流水，發揮微滯洪功能，將現地處理、環境教育、公園及微滯洪等功能，「畢其功於一役」，成為民眾休閒遊憩的好去處。
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