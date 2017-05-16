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南市宣示防狼師 補教協會支持實名制

2017-05-16  19:43

［記者劉婉君／台南報導］台南市自5月8日啟動防狼師稽查專案，針對全市1536家補習班進行地毯式全面盤點教職員清冊，預計26日前完成。教育局、勞工局、社會局、警察局與家長團體、補教業者今天下午共同召開記者會，宣誓防狼決心，台南市補教協會表示，全力支持實名制。

教育局表示，「保兒少、防狼師」行動包括全面盤點、實名落實、網絡合作、服務加值4個主軸，要求補習班提供教職員清冊、良民證及教學人員真實姓名與學歷，並須上網更新補習班資訊管理系統，提供民眾公開透資訊，落實實名制精神，如未依規定辦理，將依南市補習班設立及管理自治條例，最重予以停招、撤銷立案處分。

台南市補教協會理事長徐桂香也發表五項宣示，包括狼師零容忍，請所有補教業者配合稽查及要求教職人員申請良民證；將尋求教育局指導制定「補習班老師與學生互動準則」，清楚交待老師各項敏感紅線；請老師約束跟學生私下互動，避免與學生交換LINE和臉書等；加強公安消安及管理；支持實名制，所有招生文宣品加註老師實名。

目前南市補教協會會員有120家。

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  • 南市教育局、社會局、勞工局、警察局及補教協會共同宣誓「保兒少，防狼師」。（記者劉婉君攝）

    南市教育局、社會局、勞工局、警察局及補教協會共同宣誓「保兒少，防狼師」。（記者劉婉君攝）

  • 南市教育局、社會局、勞工局、警察局及補教協會共同宣誓「保兒少，防狼師」。（記者劉婉君攝）

    南市教育局、社會局、勞工局、警察局及補教協會共同宣誓「保兒少，防狼師」。（記者劉婉君攝）

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