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停車不易阻礙屏市商業發展 議員建議併校建停車場

屏東車站周邊的永福路等商圈，停車不易，阻礙商業發展。（記者李立法攝）

2017-05-16  16:19

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議員劉育豪認為屏東火車站及周邊商圈停車不便，是阻礙市中心黃金地段商業發展重要原因，建議縣府打造地下停車場或將唐榮國小併校開闢為停車空間，以利都市未來發展；縣長潘孟安強調，暫無併校打算，但會設法解決市中心停車位不足問題。

劉育豪今天質詢時表示，屏東火車站前的永福路、逢甲路及中央市場等商圈，是屏東市最精華的黃金地段，陸續開了好幾家百貨公司，但最後全都倒了，問題不是吸引力不夠，而是這些路段停車非常不方便，長期以來停車問題無法解決，嚴重限縮了屏東市中心的商業發展。

劉育豪要求縣政府在市中心增設停車位，並建議利用永福路商圈旁邊的唐榮國小校園開闢停車空間，如果無法在校園下方開挖地下停車場，不妨就近和鄰街的中正國小併校，運用唐榮國小校園解決火車站前商業區停車問題。

縣長潘孟安表示，唐榮國小改為理念學校後，招生人數增加，目前縣府並無併校的計劃，但該校部份校舍老舊，是否可以利用改建的機會增闢立體停車場，縣將進行評估，縣府也很努力在火車站周邊找尋可利用的空間，希望能開闢更多的停車位，解決市中心停車一位難求的現況。

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  • 議員建議利用旁邊的唐榮國小校園解決市中心停車問題。（記者李立法攝）

    議員建議利用旁邊的唐榮國小校園解決市中心停車問題。（記者李立法攝）

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