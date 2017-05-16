氣球纏高鐵架空線 影響1.2萬名旅客

高鐵架空線遭大型氣球纏繞，苗栗至台中路段一度採單線雙向運轉。（圖：高鐵公司提供）

2017-05-16 12:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵苗栗至台中路段今日上午因大型氣球纏繞架空電車線，總計造成南下9班列車、北上11班車誤點，影響1萬2千名旅客。

台灣高鐵公司表示，購買受這次事件影響車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起1年內，持原車票至各車站售票窗口辦理全額退票，免收手續費；若搭乘班次延誤30分鐘以上，，因這次事件可歸責於第三人，依據旅客運送契約，旅客可於1年內至高鐵各車站辦理退還實收票價10%。

高鐵公司強調，維持高鐵列車正常運行，攸關社會大眾利益甚鉅，呼籲沿線擁有大型氣球、菜網、塑膠布等民眾或單位，務必善盡管理責任，避免因物件未確實固定而影響高鐵營運及旅客安全。高鐵公司已針對今日事件進行蒐證，並提供鐵路警察調查，避免類似事件再次發生，危及公共安全，造成廣大旅客權益受損。

除未搭車票可退換票，列車延誤30分鐘可退票價10％外，高鐵公司表示，若乘客是經由高鐵公司人員安排改搭票價較低車廂或列車時，可申請退還改乘區間票價差額；改乘較高票價車廂或列車時，則免補收票價差額。