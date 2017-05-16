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稽查改裝車噪音 朱立倫：重大影響嚴格取締

警察局和環保局聯手，在晚上十點至隔天上午六點，加嚴取締違法改裝排氣管及噪音超標的改裝車。（環保局提供）

2017-05-16  11:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市噪音車夜間擾寧陳情案件從103年3000件，飆升到105年4萬件，5月15日起，晚上10點到隔天上午6點，市府加嚴管制違法改裝排氣管及噪音超標的改裝車，政策上路後，引發民眾正反意見。市長朱立倫今天表示，若改裝車製造噪音、干擾民眾生活，市府將嚴格取締。

新措施上路後，改裝車社團成員、藝人陳為民在臉書po文，質疑車子為人民私有財產，為何改裝不合法，並批朱立倫是「藍營第2位頒布戒嚴的首長」，文章在網路上轉載，多數鄉民力挺朱立倫，大讚這是「德政」。

環保局長劉和然強調，稽查重點以噪音為主，並非改裝車就會處罰，且攔檢後有緩衝期，經比對若確認非原廠排氣管，將寄發陳述意見書，車主若補充驗證資料，將不受處分。至於網路發文造成誤解，他澄清，中部是針對改裝車取締，新北市是針對改裝後產生噪音且沒有經過認證的車輛開罰，攔檢過程將持續宣導。

朱立倫表示，市府嚴打噪音車量，對於改裝汽機車，必須顧及所有民眾權益，自由是要建立在法律範圍內才能享有，如果製造嚴重噪音，干擾民眾生活，尤其是在晚上10點之後，改裝車產生噪音的重大影響，市府都要嚴格取締、依法處理，秉持這種原則，就不用擔心有不同意見或批評，這是執政要有的基本決心和態度。

環保局說明，昨天有土城、三峽、瑞芳3個分局執行聯合攔檢，攔查改裝機車數分別為9輛、4輛和1輛，將逐一寄發陳述意見書，其餘12個分局考量天候關係，取消勤務。

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  • 新北市加嚴取締違法改裝排氣管的改裝車，引發民眾正反意見，市長朱立倫今天表示，若改裝車製造噪音、干擾民眾生活，市府將嚴格取締。（記者賴筱桐攝）

    新北市加嚴取締違法改裝排氣管的改裝車，引發民眾正反意見，市長朱立倫今天表示，若改裝車製造噪音、干擾民眾生活，市府將嚴格取締。（記者賴筱桐攝）

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