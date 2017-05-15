醫病》治香港腳險喪命 竟是葡萄柚汁惹禍

2017-05-15 20:45

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮39歲許先生長期深受香港腳困擾，服用皮膚科醫師開立的抗黴菌藥物時，竟習慣性搭配葡萄柚綠茶，一個月後出現茶色尿與黃疸，被醫師確診為「急性肝炎」，險些喪命；花蓮慈濟醫院表示，食物與西藥間常出現藥物交互作用，除會削弱藥性，嚴重者恐危及性命，民眾絕不可輕忽！

花蓮慈濟醫院藥劑部主任劉采艷說，會造成香港腳患者如此嚴重，其實就是因為葡萄柚汁影響藥物代謝，增加藥物副作用所產生的機率，葡萄柚汁本身雖沒有問題，但卻剛好與藥物產生「交互作用」，不只影響藥效，還會造成其他問題。

花蓮慈濟醫院表示，根據健保資料庫統計資料，台灣1年開出的處方籤中，可能發生藥物交互作用的比例高達15.99％，為讓民眾能對藥物交互作用有更正確的認識，藥劑部整理出全台第1本由本土藥師執筆的藥物交互作用指南《這些藥不能一起吃！》。

劉采艷說，書籍內容共分5大主題，包含西藥與西藥、中藥、食物、香菸及酒之間的交互作用，另在書中紀錄的100件案例，也全是藥師親自處理或文獻紀錄上真實發生過的個案分析，盼能藉由淺顯易懂的工具書介紹，提供民眾輕鬆用藥知識，為自己的用藥安全把關。