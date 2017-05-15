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勒索病毒橫掃全球 李家同：政府用line是大笑話！

勒索病毒「WannaCry」肆虐全台。（網路畫面）

2017-05-15  17:51

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒肆虐全球，前暨大校長李家同今天（15日）自爆過去也曾遭電腦駭客勒索，不過早已存到雲端未造成傷害；他也呼籲政府應該全力支持國產軟硬體，直說「政府官員用line通訊是一個大的笑話」。

李家同今天在臉書貼文，他2年前曾電腦中毒，被駭客勒索比特幣，當時他並未付款，因為他早把檔案存到雲端，且該雲端系統為國產，有許多優點，因此遇到駭客勒索他根本不怕。

至於銀行系統是否會出問題？他表示，若駭客可以進入銀行，那就不堪設想了。但他強調，銀行的作業系統應是非常封閉的，有重重把關機制，銀行間的互通有無，利用的是名為SWIFT網路，一般人無法進入。

李家同在文末建議，資料應備份到國產雲端系統，因為駭客較知道外國軟體的漏洞，但國產軟體他們大概搞不清楚。

另外重要資料不要連到外面網路、隨身碟使用後立刻拔除、不要害怕你的銀行存款會被駭客拿走，因為銀行的電腦系統相當封閉。他也建議，政府應全力支持國產軟硬體，並批評「政府官員用line通訊是一個大的笑話」。

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  • 李家同在臉書提到過去也曾被駭客勒索。（圖擷自臉書）

    李家同在臉書提到過去也曾被駭客勒索。（圖擷自臉書）

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