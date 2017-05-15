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熱帶水蜜桃上市 減產又遭獼猴「試吃」

產季延後的海端鄉熱帶水蜜桃已可採收，但產量還不多。（記者王秀亭攝）

2017-05-15  15:50

［記者王秀亭／台東報導］原本在母親節前後進入盛產期的台東熱帶水蜜桃，今年受到氣候影響，盛產期延後到端午節，且產量較往年減少成5以上，海端鄉農友好不容易找到可以套袋的水蜜桃，竟遭獼猴率先「試吃」，讓產量又往下降。

產季延後的海端鄉熱帶水蜜桃，這兩天已開始少量採收，遠在西部工作的台東女婿呂安順也趕回台東，幫老婆林雁的娘家採收水蜜桃，左挑右選，一整天也才採了將近六盒顆粒屬中等級，且完整的水蜜桃。

「老天爺在考驗水蜜桃農民。」呂安順說，去年收成已經不好，今年一樣因天候因素而減產，量已經夠少了，想不到獼猴來攪局。

呂安順說，聰明的獼猴專挑有套袋的水蜜桃，好像知道套袋的是精挑細選過，而且生長期間不會長蟲，但牠們卻無法分辨水蜜桃是否成熟，還沒成熟、不甜的都摘來吃，咬不動就直接丟掉，產量已經夠少了，看到被獼猴糟蹋、丟在地上的水蜜桃，真是情何以堪。

呂安順無奈地說，這次回台東特地買了一袋沖天炮，讓岳母一個人時可以放沖天炮趕猴，但其實猴子不怕沖天炮，只是消極地告訴獼猴不要亂來，有人在看顧水蜜桃園。

海端鄉熱帶水蜜桃終於可以採收。（記者王秀亭攝）

聰明的獼猴專挑套袋的水蜜桃，但分不清是否已成熟，有的未成熟果咬一半就丟棄。（記者王秀亭攝）

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