中壢元化路地下道明年封閉 這裡拓寬6線道替代
中壢中新地下道要拓寬6線道替代。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕交通部高鐵工程局捷運工程處於民國103年2月曾向市府申請封閉中壢區元化路地下道，因無合理的交通替代方案被打回票。隨著機捷通車，桃園鐵路地下化也定案，高鐵局修正交通維持計畫，將中新地下道拓寬為雙向6線道，作為元化路地下道封閉後的替代道路，獲得道安會報有條件同意，最快今年10月進場施作，明年6月完工後，元化路地下道屆時將封閉走入歷史！
高鐵局捷運工程處因應機場捷運延伸中壢車站施工，進行機場捷運A23中壢車站規畫，已完成中壢車站「鐵路在上、捷運在下」的基本設計，而元化路地下道位處工程施工地點，配合工程進行勢必封閉、填平。
元化路地下道全長370公尺，是聯絡中壢前後站重要道路，採雙向兩線車道，兩側還有機車專用道，於民國73年啟用通車，尖峰車流量每小時達1200至1500輛次，一旦封閉，車流轉往附近的中新、龍岡路等地下道與中原陸橋，將嚴重衝擊當地交通，是各界關注的地方交通大事。
市府交通局副局長張新福表示，高鐵局這次提出修正的交維計畫，將中新地下道原有的雙向1線汽車道及兩側機車道將開挖地下道，並拓寬為雙向各3線車道，工程費用約7000萬元，等中新路地下道完成拓寬後，交通局才會同意讓元化路地下道封閉施工。
高鐵局將修正的交維計畫，於4月25日道安會報通過中新地下道拓寬為元化路地下道封閉的替代道路，但附帶要求高鐵局針對施工圍設範圍與空間、交通衝擊及改道的周邊道路動線做更詳細規劃後，再送交通局審查。
至於拓寬工程將租用中新地下道東側的土地施工，上頭有些鐵皮違建，目前先完成用地取得、工程設計等，最快10月可進場施作、明年6月完工；施工期間會有多項交通管制分流措施，以減少龍岡路地下道、中原陸橋，以及車站周圍交通的衝擊。
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