全台首例！被「WannaCry」病毒勒索 高中生報案

桃園一名高中生受「WannaCry」病毒勒索，目前已報案處理。（圖擷自PTT）

2017-05-13 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕名為「WannaCry」的勒索病毒軟體全球肆虐，近百國家受害，台灣為全球第二大受害國，目前桃園一位男子被勒索須透過比特幣支付600美金（約新台幣1萬8千元），已向桃園大園分局觀音分駐所報案，警方表示除了該男子外，目前仍未有其他同案件受害者的報案紀錄。

桃園一名許姓高中生遭「WannaCry」勒索病毒軟體攻擊，今日早上10點使用臉書時，出現大量亂碼。

隨後頁面強制執行勒索軟體，顯示支援28種語言，許男點選中文後，畫面隨即出現「透過比特幣，支付600美金」的訊息，若不支付將加密電腦的所有檔案，該名高中生目前已報案處理，警方也持續追蹤中。