八十姑娘一朵花！ 千歲團阿嬤婚紗走秀

不老婚紗走秀大合照。（記者羅欣貞攝）

2017-05-13 19:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓媽媽們留下美麗的母親節回憶，弘道老人福利基金會與屏東縣潮州鎮老人照顧互助聯盟合作，今天（13日）邀請24位平均74歲的母親穿上婚紗走秀，不老新娘們穿上婚紗都笑得合不攏嘴，打趣說「八十姑娘一朵花」。

潮州鎮老人照顧互助聯盟由潮州鎮九塊、新生、蓬萊、檨子等社區發展協會，以及泗林朝林宮社區照顧關懷據點組成，簡稱「潮州老助盟」，提供關懷訪視、供餐、健康促進等服務，每逢節日還規畫讓長輩開心的活動。

年紀最長的89歲曾寶妹阿嬤，穿上禮服後靦腆說「足水ㄟ！」，女兒表示，媽媽當年結婚沒穿婚紗，現在快90歲了，還有機會穿，實在太有紀念價值了；73歲鄧金玉阿嬤從小被領養，結婚後辛苦持家，兒子事業有成後，接她同住含飴弄孫，今年她當選模範母親，穿上婚紗後開心說「這是最棒的母親節禮物！」；蓬萊社區74歲蔡惠美，擔任社工志工超過11年，今年和先生結婚50週年，夫妻很開心再當一次新人。

九塊社區發展協會理事長黃朝武表示，該社區關懷據點的長者，以為女性為主，以前多因家境清苦沒有機會穿婚紗，更沒有拍過美美的婚紗照，這場不老婚紗秀格外有意義。

弘道高雄服務處組長陳峙瑋說，除長期關懷長輩身體、住家環境，弘道也重視長輩心靈需求，盼透過婚紗走秀，帶給阿嬤及志工大姊們不一樣的母親節，與家人共創美好回憶。