沒有家族史也要注意！專家：逾9成婦女罹乳癌非遺傳

2017-05-13 13:28

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國健署最新公布的2014癌症登記報告顯示，當年度共有1萬1769人罹患乳癌，發生人數首度超越肝癌，排名第3位，平均每10萬名女性就有70.7人罹患乳癌，較前一年增加1.6人，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟提醒，超過90％的婦女得到乳癌並不是因為遺傳，千萬不要以為沒有乳癌家族史就掉以輕心！

蔡麗娟表示，乳癌發生率快速攀升，與飲食型態西化、肥胖、太晚生育，甚至是環境荷爾蒙的影響都有關係，因此，預防乳癌要做到規律運動、體重控制、多吃蔬果、勿晚生育、定期篩檢等。

蔡麗娟也指出，政府提供45歲以上婦女，每兩年一次免費的乳房攝影檢查，目前篩檢率約39.5％，比起韓國的58％、美國的80％，明顯偏低，強調乳癌早期發現的個案，零期5年存活率高達97.5ｔ，就算是第二期也有將近90％，建議婦女應該每2年接受1次乳房X光攝影檢查。

在母親節前夕，台灣癌症基金會與長期投入乳癌防治的相關企業，在花博公園與大佳河濱公園舉辦「粉紅健走嘉年華」，今年成功號召4500人一起健走，呼籲國人重視乳癌防治。