市區賞螢掀熱潮 北市導覽加碼
榮星花園公園螢火蟲夜間於草叢中飛行。（圖由台北市公園處提供）
〔記者黃建豪／台北報導〕每年4、5月為觀賞螢火蟲旺季，與往年不同的是，台北市大安森林公園、榮星花園公園復育有成，加上台北市長柯文哲在臉書推廣，讓今年春季掀起一波市區賞螢風潮，不僅適合親子、友人結伴同遊，甚至吸引到不少港澳遊客，為此，原本已截止的兩座市中心公園解說導覽將加碼，預估持續至台北市螢火蟲季5月21日結束。
公園處近兩年透過野放黃緣螢，與打造生態池環境，讓消失20多年的螢火蟲重現大安森林公園與榮星花園公園，讓民眾不用路途遙遠到郊外賞螢，今年甚至舉辦螢火蟲國際年會，超過20個國家民眾參訪榮星、木柵、大安森林公園復育區，在國際間行銷台北市螢火蟲復育的成果。
圓山公園管理所主任林賢達表示，榮星花園公園今年開放賞螢導覽，最高1天服務民眾達850人次，期間總計服務超過4000人次。榮星花園公園的志工導覽活動原定於5月10結束，目前已決定在5月20日、21日週末夜間7時加碼；另外，大安森林公園每晚7時的定點解說，也會延長到5月21日止。
實際走訪可發現，雖然大安森林公園腹地廣大，但為避免光害傷害螢火蟲，其生態池周邊燈光偏橘黃，與其他路燈不同，相當容易辨認，走進生態池可發現有20多人在探詢螢火蟲蹤跡，因光線不足，行走時要小心腳步，要仔細觀察草叢間，才能發現閃爍著微小白燈的螢火蟲。民眾吳先生表示，公園內的螢火蟲不多，大概只看到2、3隻，但有來尋寶的興奮感，且夜間多個理由來散步，其實很休閒很紓壓。
從大安森林公園轉乘捷運至中山國中站，則發現榮星花園公園螢火蟲數量較多，3分鐘內就看見5、6隻螢火蟲在飛舞。導覽志工則提醒，螢火蟲季已經接近尾聲，要趕緊把握，不然得等到明年。
公園處指出，賞螢最佳時間為晚上7時至8時間，根據目前觀察，7時10分前後能觀察到最多的螢火蟲，但螢火蟲季已過觀測的最大期，數量已開始逐日下降，預估到5月21日結束，另因螢火蟲會躲避光害，也提醒民眾勿以手機照明或手電筒干擾生態，讓害羞的螢火蟲能安心在環境中長大。
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