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農委會說話了 農藥巴拉刈最快7月禁用
2017-05-12 18:57
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〔記者林彥彤／台北報導〕前年國內有209人服用農藥巴拉刈自殺死亡，引發農藥使用與管制問題備受關注，對此農委會主委林聰賢今宣布，確定要將巴拉刈列為禁止使用農藥名單，不僅巴拉刈，其他對環境傷害甚大的劇毒性農藥也要評估列入禁止使用名單中，目前尚在與相關人員討論中，最快7月預告相關管制條例。
林聰賢今天接受媒體訪問時談到，大地是農業重要的母親，因此一些科學已證實毒性很強的農藥早就應該要禁止，而民間常用除草的劇毒農藥巴拉刈，連鄰近國家中國、南韓等很早都已禁止使用，我國應該禁就要禁，最慢7月1日就會預告，相關的工作流程也已請防檢局開始啟動。
農委會防檢局副局長馮海東指出，根據統計，過去我國巴拉刈的使用量是2000到2500噸，但去年使用量已有明顯減少，使用量已降到2000多噸，甚至較另一農藥固沙草去年使用量3000多噸低。農委會評估，應可用農藥固砂草取代巴拉刈以及其混合劑巴達刈（即巴拉刈與達有龍的混合劑），已在籌備退場機制。
馮海東表示，目前列出的劇毒農藥共計有11項，除了巴拉刈與巴達刈之外還有好達勝與零化鎂等，但因為國際其他國家也還有在使用，且其替代性不足，尚找不到其他農藥可取代，因此還在與相關人員如農民、農藥業者等討論相關的管制辦法。
馮海東說，管制辦法已經有在做的是流向管理以及業者定期呈報制度，未來計畫將各項農藥分級，搭配植物醫師政策，除了劇毒農藥需有醫師開立處方外，也希望醫師能同步協助農民做植物健康管理，提供農民栽種技術和施肥的專業建議。
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