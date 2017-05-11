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關西塞車有解！ 鎮代主席建議開放服務區聯外道路

週末假日，國道3號關西交流道往來台3線一帶車流量大，南下、北上都塞車，造成市區宛如大型停車場，鎮民和旅客都十分困擾。（記者廖雪茹攝）

2017-05-11  18:33

〔記者廖雪茹／關西報導〕每逢週末假日，常見旅客受不了國道3號新竹段長時間的回堵塞車，一下關西交流道，趕緊下車就在路邊「解放」，樣子十分狼狽卻是不得已；關西鎮代表會主席劉德樑強烈建議，利用服務區既有便道，儘快建置聯外道路系統，引導車流直接從台3線上下，不要再擠爆市區了。

劉德樑表示，國道3號關西交流道一帶，堪稱是假日新竹縣最塞的路段。除了六福村，遊客欲前往內灣、尖石、五峰、竹東和北埔等景點，多從關西交流道下，穿越關西市區接台3線，造成市區宛如停車場，更屢見國道車龍回堵；反之，欲上國道的車流，經常從市區一路塞回台3線，連續假日甚至塞到關西、橫山交界處。

劉德樑說，原本3分鐘車程，卻得花半小時甚至1個多小時走；也因此，他多次目睹旅客好不容易自國道下匝道，一到118號縣道，就趕快靠邊停車，讓憋很久或是肚子痛的人，在邊坡處「解放」，現場留下一團團衛生紙。為此，他在2月向總統府、交通部等中央部會陳情，建請建置關西服務區聯外道路系統。

劉德樑表示，國道3號關西服務區很特別，北上、南下都可進出，服務區原本就有一條便道，自台3線58公里處上，通往大客車停車場，僅約380公尺長，不到3公尺寬，用地已取得，目前僅供員工騎機車通行。

如今為了解決塞車問題，他建議將便道拓寬為雙向車道，提供用路人直接從台3線上下服務區，一方面車流不須再湧入關西市區，另一方面也可方便遠道旅客如廁、用餐、小憩或是聚集，而不必停在路邊等人，妨礙行車。

對此，國道高公局、新竹縣政府相關單位、關西鎮公所和代表會會勘後，高公局請地方政府評估，可依「高速公路服務區設置或開放地區聯外道路審查要點」提出申請。

縣府工務處表示，已提報關西鎮整體交通改善計畫，爭取列入中央生活圈道路計畫，若工程評估可行，補助經費核准，將召開說明會蒐集民意，研議最佳路線。

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  • 週末假日，國道3號關西交流道往來台3線一帶車流量大，南下、北上都塞車，造成市區宛如大型停車場，鎮民和旅客都十分困擾。（記者廖雪茹攝）

    週末假日，國道3號關西交流道往來台3線一帶車流量大，南下、北上都塞車，造成市區宛如大型停車場，鎮民和旅客都十分困擾。（記者廖雪茹攝）

  • 關西鎮代表會主席劉德樑強烈建議，利用國道3號關西服務區既有便道，儘快建置聯外道路系統，引導車流直接從台3線上下，不要再擠爆市區了。（記者廖雪茹攝）

    關西鎮代表會主席劉德樑強烈建議，利用國道3號關西服務區既有便道，儘快建置聯外道路系統，引導車流直接從台3線上下，不要再擠爆市區了。（記者廖雪茹攝）

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