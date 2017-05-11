大賣場驚見未來食品！凍豆腐提早55天販賣

民眾張先生投訴，10日到到新店家樂福採買，竟在冷凍櫃發現一包凍豆腐是「未來產品」，提早了55天販賣。（民眾提供）

2017-05-11 17:58

〔記者張安蕎／新北報導〕本報接獲民眾張先生投訴，10日到新店家樂福採買，竟在冷凍櫃發現一包凍豆腐是「未來產品」，應為6月底製造的食品，竟然5月10日就出現在架上，讓他質疑「這根本是造假！」

張先生發現的凍豆腐包裝上，沒有寫製造日期，但標示有效日期為9月30日、保存期限90天，以此推算製造日期應為6月30日，但在5月10日便看到產品出現在大賣場架上，等於提早了55天販賣。

張先生說，當下看到標示不實就不買了，但立刻拍照存證，打算檢舉看有沒有錢可拿，他在網路上查到「食藥署中央檢舉專線」，打去後該單位竟回應「會去做勸導，但不會開罰」，感覺接電話的專員不是很在意這件事，有吃案嫌疑，因此投訴媒體。

記者致電產品製造商「楷燁國際貿易有限公司」，該公司回應，「應是電腦日期跑掉，已聯絡賣場把產品下架、銷毀，並重新校正電腦印刷日期。」

家樂福公關經理何默真表示，「這不是我們的問題」，產品是製造商做的，假設商品有違反相關法律，會立即下架並要求廠商改善。家樂福公關李政澤指出，「這個產品只有新店家樂福有，使用上沒有疑慮，客人若買到可以退貨，家樂福跟廠商確認後，應該是這批貨號錯誤，今天已全數下架。」

新北市衛生局副局長許朝程指出，衛生局將立即啟動稽查，派員至製造廠商查看，依據食品安全衛生管理法規定，若經查證販售食品標示不實，可處罰鍰三萬到三百萬元，民眾若檢舉屬實，且確認為第一位檢舉者，可以發給罰鍰實收金額20%以上的檢舉獎金。