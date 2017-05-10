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高雄鳥松區曹公新圳出現死魚 市府:季節變化造成

2017-05-10  23:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳥松區曹公新圳昨發現死魚，市府環保局檢測水質，初步認定是季節變化，水中溶氧量偏低，造成魚群缺氧暴斃，水利局今已完成打撈，里長陳清茂將成立河川巡守隊，協助市府守護河川生態。

鳥松里長陳清茂表示，市府整治鳥松區夢裡橋曹公新圳有成，每天吸引大批民眾休閒遊憩，不料昨天下午2時許，被民眾發現河面浮現死魚，一度擔心有人偷排，趕緊通報市府處理；水利局一連2天派員到場清理，今已完成打撈作業。

環保局據報到場處理，進行水質採樣檢測，發現酸鹼值正常，但溶氧量偏低，由於周邊僅家具工廠，且該處屬於鳳山溪上游，初步認定是季節變化，造成水中溶氧量偏低，造成魚群缺氧暴斃，並將水質送驗，以深入追查。

環保局指出，鳳山溪以家庭廢水為主，比例高達6成，每逢季節轉換，如3、4月或9、10月，造成水中溶氧量降低，尤以鳳山區中崙地區最常發生，因河川魚類種類較多，一旦天氣忽冷忽熱，魚群容易發生暴斃，屬於自然的生態現象。

陳清茂指出，里民們熱心公益，目前已有社區巡守隊，體諒市府人力有限，願意協助市府把關；環保局感謝里民幫忙，將成立河川巡守隊，讓鳳山溪上、中、下游均有河川巡守隊，共同守護高雄河川。

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  • 鳥松區曹公新圳發現死魚。（記者陳文嬋攝）

    鳥松區曹公新圳發現死魚。（記者陳文嬋攝）

  • 水利局今完成打撈死魚。（記者陳文嬋攝）

    水利局今完成打撈死魚。（記者陳文嬋攝）

  • 水利局今完成打撈死魚。（記者陳文嬋攝）

    水利局今完成打撈死魚。（記者陳文嬋攝）

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