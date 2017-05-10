桃園市兒童美術館 13日試營運

開幕展邀請到桃園出身的藝術家黃沛瀅舉辦「瓦楞紙」主題展。（桃園市立圖書館提供）

2017-05-10 19:04

［記者陳昀／桃園報導］位於八德廣豐新天地五、六樓的桃園市兒童美術館，13日早上11點開幕、啟動試營運，館內藏書可與其他分館通借通還，近期也會開通手機借書服務。

桃園市立圖書館館長蔡志揚指出，桃園市兒童美術館是由廣豐新天地無償提供場地、市立圖書館管理營運，以兒童、美術及數位為主軸，設有兒童閱讀、美術、劇場、繪本、說故事等區域，提供多元體驗；該館也是市立圖書館分館之一，六樓藏書可與其他分館通借通還，也即將開通手機借書服務，成為第一個提供該服務的分館。

蔡志揚表示，開幕展邀請到桃園出身的藝術家黃沛瀅及正隆紙業分別舉辦「瓦楞紙」主題展，即日起至9月3日，五樓展出的「一起好好玩：黃沛瀅與孩子們的瓦楞紙創作」，除了有黃沛瀅個人作品，也有她帶領八德區九所國小學生及圖書館志工的集體創作；六樓則由正隆紙業旗下品牌「紙樂屋」，結合紙材及童話題材，擺放趣味裝飾展示。

蔡志揚說，開幕典禮完成後，即開放民眾入內參觀所有展覽並借閱館藏，虛擬實境、擴增實境、桌遊及魔鬼氈等項目也開放現場報名，當天早上11點30分還有文山國小的創意偶劇團演出，詳情可查詢市立圖書館網站，或電洽：03-2868868#2008胡小姐。