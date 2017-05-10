| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
糗！曳引車卡涵洞 東湖塞慘了 認被騙「打手槍」改運 男闖友人家砍殺夫死妻傷 中國前副總理錢其琛逝世 享壽90歲 「X JAPAN」團長YOSHIKI 下週緊急做頸椎手術 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

桃園市兒童美術館 13日試營運

開幕展邀請到桃園出身的藝術家黃沛瀅舉辦「瓦楞紙」主題展。（桃園市立圖書館提供）

2017-05-10  19:04

［記者陳昀／桃園報導］位於八德廣豐新天地五、六樓的桃園市兒童美術館，13日早上11點開幕、啟動試營運，館內藏書可與其他分館通借通還，近期也會開通手機借書服務。

桃園市立圖書館館長蔡志揚指出，桃園市兒童美術館是由廣豐新天地無償提供場地、市立圖書館管理營運，以兒童、美術及數位為主軸，設有兒童閱讀、美術、劇場、繪本、說故事等區域，提供多元體驗；該館也是市立圖書館分館之一，六樓藏書可與其他分館通借通還，也即將開通手機借書服務，成為第一個提供該服務的分館。

蔡志揚表示，開幕展邀請到桃園出身的藝術家黃沛瀅及正隆紙業分別舉辦「瓦楞紙」主題展，即日起至9月3日，五樓展出的「一起好好玩：黃沛瀅與孩子們的瓦楞紙創作」，除了有黃沛瀅個人作品，也有她帶領八德區九所國小學生及圖書館志工的集體創作；六樓則由正隆紙業旗下品牌「紙樂屋」，結合紙材及童話題材，擺放趣味裝飾展示。

蔡志揚說，開幕典禮完成後，即開放民眾入內參觀所有展覽並借閱館藏，虛擬實境、擴增實境、桌遊及魔鬼氈等項目也開放現場報名，當天早上11點30分還有文山國小的創意偶劇團演出，詳情可查詢市立圖書館網站，或電洽：03-2868868#2008胡小姐。

廣告
  • 桃園市兒童美術館13日起試營運。（記者陳昀攝）

    桃園市兒童美術館13日起試營運。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兒童美術館 桃園市
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：桃園市兒童美術館 13日試營運


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.