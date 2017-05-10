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中金院高中部國際實驗教育機構 7月全英語開課

2017-05-10  20:07

［記者劉婉君／台南報導］提供高中學生多元的學習選擇，中信金融管理學院4月獲准設立高中部國際實驗教育機構，採全英語授課，將於7月開課。

中信國際實驗教育機構執行長鄭欽哲表示，目前國內雙語學校教學是以兩種語言授課，但與傳統高中一樣，都是以國文、數學、生物等傳統學科學習為主。國際實驗教育機構則是以英語為主要授課語言，並以學生為中心，規劃接軌國際的課程，落實「一生一課表」，讓學生透過選修、自學計畫和沈浸式的語言課程及活動，適才適性發展有興趣的研究領域，擺脫填鴨式的教育及死板的考試制度，接受全人化教育，培養語言、生活和學習能力，是南台灣第一所合法立案的國際高中階段的實驗教育機構。

鄭欽哲說，為了減輕學生報考負擔，中信國際實驗教育機構透過面試及書審資料即可入學，採隨到隨審制，未來升學部分，會依學生意願，分別輔導申請海外大學、報考國內頂尖大學或輔導直升中信金融管理學院大學部國際學程。中金院也推動學生微留學計畫，薦送學生赴國際知名學府學習交流，提前體驗國外大學學風、訓練外語能力、拓展國際視野，回國後再進行學分抵認。

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  • 中金院除了積極推動水上休閒課程，也獲准設立高中部國際實驗教育機構。（記者劉婉君攝）

    中金院除了積極推動水上休閒課程，也獲准設立高中部國際實驗教育機構。（記者劉婉君攝）

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標題：中金院高中部國際實驗教育機構 7月全英語開課


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