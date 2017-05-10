免稅店與舊鞋救命協會合作 發起愛心募鞋活動
2017-05-10 16:12
〔記者姚介修／桃園機場報導〕自去年桃園機場采盟免稅店與舊鞋救命協會合作的「舊愛起航 鞋力前行」愛心募鞋活動，獲得機場公司、駐機場各單位、航空公司及民眾們的熱烈迴響與支持。
5月10日再度延續「舊愛啟航，鞋力前行」愛心捐鞋啟動儀式，並由肯亞副總統夫人所創辦的「Joyful Women」NGO 組織的執行長Mr. Abraham Kipkemei Samoei特別來台參加，親自感謝來自台灣的愛與關懷。
今年在桃園機場舉辦的舊鞋救命愛心募鞋活動，采盟免稅店將投入至少120名志工同仁，負責舊鞋的募集、整理與裝袋作業。募鞋活動將於5月19日至5月23日期間，每天中午12時至下午6時，在桃園機場第二航廈一樓入境大廳觀光局旅客服務中心旁進行。
凡捐鞋者，即可獲贈飲料五折優惠卷一張。民眾趕快找一下鞋櫃，將過時不穿的鞋子捐出，一起參與采盟愛心募鞋活動。
采盟董事長古素琴指出，大家所捐出的舊鞋可以幫助非洲赤貧地區的民眾，特別是孩童，免於因赤腳受到沙蚤侵蝕雙腳，導致破傷風致命，另一個意義是惜物，讓已過時或不穿的舊鞋，能被有效地再使用，不過，因為當地環境以及氣候炎熱，所以馬靴、高跟鞋、拖鞋都不適用。
除此，采盟免稅店五月初通過CSR企業社會責任書查證，成為臺灣首家以最新標準GRI Standards 之架構通過查證的百貨零售及免稅商店業者，BSI英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛親自到桃園國際機場授予采盟證書，由采盟免稅店董事長古素琴、總經理陳歆代表接受。
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