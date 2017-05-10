勞動部：勞保財政困窘 恐無法設樓地板

勞動部勞動保險司長石發基。（資料照，記者吳柏緯攝）

2017-05-10 12:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院衛環委員會今審查「就業保險法」相關條例修正草案，出席會議的勞動部長林美珠，被媒體問及近日有地方政府規劃擬定一例一休自治條例，以及勞保年金是否比照軍公教設立樓地板標準一事，以「鼻涕流不停」婉拒媒體採訪；勞動部勞動保險司司長石發基則說，勞保財務困難，若設定樓地板會增加太多支出，只能「交多少保費、將來領多少給付」。

石發基受訪時強調，勞工保險屬社會保險，請領基礎建立在權利義務對等的關係上，因此未來請領標準為交多少、領多少。

石發基說，目前勞保財務困窘，若將勞保樓地板標準設在1萬多，勞保每月要多支出200到300多億，如果樓地板設的更高、到1萬7或1萬8，勞保每月會增加900到1千多億，以政府目前財務狀況「沒辦法這樣做」。