民眾買到中國製「塑膠紫菜」？議員爆料要求衛生局查驗

市議員郭秀珠質詢爆料某家賣場賣塑膠紫菜。（記者洪瑞琴攝）

2017-05-10 12:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員郭秀珠今日市政總質詢爆料，有民眾在某家大賣場買到疑似「塑膠紫菜」，並當場測試放在水中，質疑細絲不像紫菜，要求衛生局長陳怡立即稽查，並要求賣場在檢驗結果未出來前先下架，以免不知情民眾繼續購買。

陳怡表示，各家紫菜品質不一，是否涉含其他不明成份，尚待進一步檢驗，但該包紫菜有標公司工廠製造地點，將會馬上前往稽查，儘快給外界答案。

郭秀珠表示，有民眾向她陳情買到疑似「塑膠紫菜」，泡進水裡與一般紫菜不同，而且保留發票向賣場提出質疑，目的並不是要退貨，建議賣場不要再賣，可是賣場置之不理，只好請她出面主持公道。

郭秀珠還拿出在一般傳統市場買的紫菜作比較，泡在水就軟化，指出疑似「塑膠紫菜」不易溶於水、又不易斷，而包裝外標示產地在中國。郭秀珠強調，該紫菜真假讓消費者很疑惑，希望衛生局儘速查明，若查明真的是紫菜，也好讓消費者買得安心。（12:53更新）