去年上市哪些新藥？ 抗癌、C肝藥最多

食品藥物管理署今天公布，去年核准的136件新藥中，主要為新成分新藥44件及生物藥品29件，最常見包括抗癌藥物、抗C型肝炎病毒或HIV病毒藥物等。 圖為C肝口服新藥。（資料照，記者林惠琴攝）

2017-05-10 10:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕每年許多新藥上路，食品藥物管理署今天公布，去年核准的136件新藥中，主要為新成分新藥44件及生物藥品29件，最常見包括抗癌藥物、抗C型肝炎病毒或HIV病毒藥物等。

136件新藥當中，治療領域包含抗癌藥物、抗C型肝炎病毒或HIV病毒藥物、罕見疾病藥物、公共衛生需求疫苗如五合一疫苗及流感四價疫苗等。

食藥署表示，核准新藥首重以受嚴重或威脅生命疾病病人謀求新治療選擇。

針對藥品審查，食藥署推動「新藥審查流程及時間點管控」、「推動新藥查驗登記退件機制」及「試行新藥查驗登記送件前會議機制」等。