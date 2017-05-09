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大學申請放榜 真理麻豆校區休憩系招10人無人來

真理大學台南麻豆校區。（記者楊金城攝）

2017-05-09  23:34

〔記者楊金城／台南報導〕大學個人申請放榜，真理大學台南麻豆校區只有休閒遊憩事業學系招生，招生名額也只有10人，但即使學校祭出入學助學金、住宿費減半等優惠，還是未能吸引學生選填申請分發，校方徒呼負負。

真理大學副校長蔡維民說，少子化，加上多數考生被北部校系吸引，影響到真理麻豆校區休憩系的就讀意願，學校曾到台南各公、私立高中進行招生宣傳，並開出4學期計10萬助學金、兩學年住宿費減半的優惠，申請入學也沒設門檻，無奈仍吸引不了學生就近就讀。

真理麻豆校區一度被外傳要關校，但學校不僅沒走，師生更努力在地紮根和對外招生破除謠言，只是迫於少子化和大學招生競爭，麻豆校區現只有休憩、運動與健康休閒、航空、餐旅、應用外語等5個校系和1個休憩研究所。

休憩系10個招生名額招不到學生申請分發，蔡維民說，招生名額將回歸大學指考分發，接下來仍會加強對台南學生和原住民學生招生，希望有好結果。

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